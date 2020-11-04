بينهم 14 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 1934 شابا بالقليوبية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 1934 شابا، من بينهم 14 من أصحاب القدرات، منهم 4 إناث و 10 ذكور، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل.

وذلك من بين 8953 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلًا عن توفير 263 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وقال الوزير: إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 150 ألف جنيه ، لـ 210 عمال، منها 20 منحة مولود بقيمة 40 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، إضافة لـ 92 ألف جنيه لاستخراج شهادات "أمان" لـ 184 عاملا ، كما تم تسجيل 76 عاملًا جديدًا بالمنظومة ليصل إجمالي المسجلين بالمديرية 19185 عاملا .

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية ، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر، أشار إلي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1753 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1674 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 3 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 5 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 878 منشأة دوريا ، وأسفر عن تحرير 251 محضرا ، وإجراء التفتيش على 383 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 152 محضرًا ،وتم عقد 25 ندوة توعية ، وبحث 166 شكوى في نفس المجال .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 226 شكوى، تم تسوية 21 منها وديا، وإحالة 62 للقضاء ، وحفظ 3 شكاوى ، ومازالت هناك 140 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، جاري البدء في دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنتي : "التفصيل والحياكة" ، و"كهرباء تركيبات" .

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة ، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم .