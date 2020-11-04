التعمير والإسكان من أوائل البنوك تواجدا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. تفاصيل

أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان انه من المنتظر ومن المخطط ان يكون ( التعمير والإسكان ) من أوائل البنوك المصرفية تواجدا..

. بالعاصمة الإدارية

وتفقد غانم مبني البنك بالعاصمة للوقوف على آخر المستجدات والتطورات التي وصلت اليها اعمال البناء والتشطيب بالمبني، استعدادا لبدء العمل فيه خلال عام 2021.

وأشار غانم الى ان مبني البنك يقع في حي المال والاعمال بقلب العاصمة الإدارية حيث يتوسط الطرق والمحاور الرئيسية والي جوار حي الوزارات وخاصة وزارات المجموعة الاقتصادية . .

ياتى ذلك تماشيا مع توجهات الدولة بضرورة الإسراع بتنفيذ وتشطيب مقرات البنوك في العاصمة الإدارية لتكون جاهزة للعمل مع بدء انتقال الحكومة، لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة