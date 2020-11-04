هاشتاج مقاطعة البضائع الفرنسية الأكثر تداولا

تستمر عمليات مقاطعة المنتجات الفرنسية علي الرغم من خطابات الرئيس الفرنسي ماكرون لتوضيح الجانب الفرنسي بشان الكاريكاتير المسيء للرسول. دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه، وتصدر الهاشتاج الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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