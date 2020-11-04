انطلقت اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مع بدء تصويت المصريين بالخارج والذي يستمر حتى الجمعة 6 نوفمبر، فيما يتم الاقتراع داخل مصر يومي 7 و8 نوفمبر في 13 محافظة، هي القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
وأتاحت الدولة استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصلية.
وبدأت المرحلة الثانية للمصريين بالخارج يومي 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحث رموز ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، الناخبين بالخارج على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 خلال هذه المرحلة المحورية في تاريخ الوطن والتي تتطلب من كل ناخب مصري بالداخل والخارج المشاركة في رسم طبيعة المرحلة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية من خطوات نحو التنمية والتقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمصريين في الخارج.. انطلاق التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.