للمصريين في الخارج.. انطلاق التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

انطلقت اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مع بدء تصويت المصريين بالخارج والذي يستمر حتى الجمعة 6 نوفمبر، فيما يتم الاقتراع داخل مصر يومي 7 و8 نوفمبر في 13 محافظة، هي القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأتاحت الدولة استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصلية.