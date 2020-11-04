الأوقاف : إطلاق برنامج شباب العلماء فى يناير 2021

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق برنامج "شباب علماء الأوقاف" يناير المقبل 2021، وذلك باختيار 150 من أفضل الأئمة تحت سن الأربعين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والمهارية، وإعدادهم إعدادًا متميزًا ليكونوا فى قاطرة جيل المستقبل فى مجال العمل الدعوى، وسيتم اختيارهم بالتمثيل النسبى لجميع محافظات مصر مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية والنائية.





وأوضح وزير الأوقاف، فى بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الوعى وبناء الشخصية معًا، وفى ضوء برامجها المتعددة والمتنوعة لتحقيق ذلك. ونوه الوزير بأنه على جميع المديريات ترشيح الأعداد المسجلة أمام كل محافظة من أفضل الأئمة المتميزين علميًّا ومهاريًّا ودعويًّا وأداءً وانضباطًا بمساجدهم من هم تحت سن الأربعين ويجيدون استخدام الكمبيوتر والتعامل مع التقنيات الحديثة.

ووجه بأن ترسل القوائم معتمدة من مدير المديرية متضمنة اسم الإمام، تاريخ الميلاد، المؤهل الأعلى، التقدير، المسجد الذى يعمل به، رقم الهاتف، وترسل القوائم باسم مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب فى موعد أقصاه الأربعاء المقبل 11 نوفمبر 2020م .

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