صور.. محافظ القليوبية يتابع تجهيز لجان الانتخابات فى شبين القناطر والخانكة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، فى جولة، استعدادات مقر اللجنة العليا للانتخابات بنادى بنها الرياضى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية.





ووجه محافظ القليوبية بتجهيز النادى إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلى البوابات الفرعية، وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، والتأكد من تجهيز دورات المياه، والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أى عقبات.



كما تم المرور على مقار اللجان لانتخابات مجلس النواب 2020 وشملت الجولة المرور على "مدرسة الشهيد محمد مروان عبد الله عرفة، مركز صحة الأسرة بعرب جهينة، مركز شباب الخانكة، ومركز صحة مسطرد - نادى المؤسسة العمالية" بمدن شبين القناطر والخانكة وحى شرق شبرا الخيمة.



ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المقار الانتخابية، لتكون على مستوى عال من النظافة والتعقيم لاستقبال أعضاء اللجان، إذ تأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مؤكدا العمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، مع الإستمرار فى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية، للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة فى الانتخابات.

وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على توفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية لتليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف، من خلال توفير كل سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكدا ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.



ورافقه بالجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها واللواء خالد محمدى رئيس مجلس مدينه شبين القناطر، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة والدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجى، واللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة.



جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3.7 مليون ناخب، سيدلون بأصواتهم فى 478 مركزا انتخابيا يضم 1047 لجنة فرعية، بكل أنحاء المحافظة.