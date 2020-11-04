دور رقابى وتشريعى منتظر.. أمين عام الشيوخ يكشف عن اختصاصات جديدة للمجلس

وقال عتمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما فى ضوء المادة الدستورية الدستور "248" والتى تقضى بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته، لافتا إلى أن اللائحة تناولت فى هذا الصدد تفصيلا هذه الاختصاصات طبقا لما ورد بالمادة الدستورية.
وأضاف عتمان، أن اللائحة تناولت كل الاختصاصات بشكل مفند وفى مقدمتها بتوسيد دعائم الديمقراطية والتى يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدنى، وأيضا تناولت اختصاص المجلس فى شأن دعم السلام الاجتماعى والتى من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلى رأسها الإرهاب.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن من بين الاختصاصات الوارد بالمادة الدستورية والتى تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتى تنقسم إلى مقومات اقتصادية وإجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تفنيد اختصاص فى شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتى تتسع فى الدستور فى 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
ولفت عتمان، أن لفظ الاقتراح تتسع لتشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدا حق مجلس الشيوخ فى اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التى فندتها المادة "248".
وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز فى الحياة النيابية، إذ أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عدة، مؤكدأً أنه رأيه سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح فى هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعنى أن رأى هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كل الجهات المختصة فى الدولة.
وعلى الجانب الرقابى، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس فى ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق فى التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذى تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلا.
ونوه عتمان بأن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاونا بناءً مثمرا من أجل الصالح العام.
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