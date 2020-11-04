دور رقابى وتشريعى منتظر.. أمين عام الشيوخ يكشف عن اختصاصات جديدة للمجلس

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، عدم وجود أى تضارب بين اختصاصات مجلسى الشيوخ والنواب، بل بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.





وقال عتمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما فى ضوء المادة الدستورية الدستور "248" والتى تقضى بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته، لافتا إلى أن اللائحة تناولت فى هذا الصدد تفصيلا هذه الاختصاصات طبقا لما ورد بالمادة الدستورية.

وأضاف عتمان، أن اللائحة تناولت كل الاختصاصات بشكل مفند وفى مقدمتها بتوسيد دعائم الديمقراطية والتى يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدنى، وأيضا تناولت اختصاص المجلس فى شأن دعم السلام الاجتماعى والتى من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلى رأسها الإرهاب.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن من بين الاختصاصات الوارد بالمادة الدستورية والتى تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتى تنقسم إلى مقومات اقتصادية وإجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تفنيد اختصاص فى شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتى تتسع فى الدستور فى 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

ولفت عتمان، أن لفظ الاقتراح تتسع لتشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدا حق مجلس الشيوخ فى اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التى فندتها المادة "248".

وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز فى الحياة النيابية، إذ أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عدة، مؤكدأً أنه رأيه سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح فى هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعنى أن رأى هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كل الجهات المختصة فى الدولة.

وعلى الجانب الرقابى، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس فى ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق فى التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذى تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلا.

ونوه عتمان بأن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاونا بناءً مثمرا من أجل الصالح العام.