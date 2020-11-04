أضاءت مكتبة الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء مبناها بألوان العلم البنمي بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لجمهورية بنما في شهر نوفمبر الحالي.
وقد حضر العرض السفير أليخاندرو جانتس؛ سفير بنما بالقاهرة، ورافقه أحمد الجندي مدير الشئون القنصلية.
من جانبه أكد السفير البنمي خلال الاحتفالية على عمق العلاقات بين مصر وبنما، مشيدًا بإنجازات الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة في مجال البنية التحتية، وكذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في كافة المجالات تساهم في إحداث التنمية الشاملة بمصر.
كما أشاد بدور مصر على المستوي الأفريقي والدولي، لافتا إلى أن بنما تشهد تطورًا بحريًا كبيرًا ولديها مناطق صناعية عديدة على جانبي قناة بنما، وأن معظم السفن ترفع العلم البنمي مما يساهم في زيادة حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى رغبة الجانب البنمي في التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضاءة مكتبة الإسكندرية بألوان العلم البنمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.