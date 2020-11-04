إضاءة مكتبة الإسكندرية بألوان العلم البنمي

أضاءت مكتبة الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء مبناها بألوان العلم البنمي بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لجمهورية بنما في شهر نوفمبر الحالي.

وقد حضر العرض السفير أليخاندرو جانتس؛ سفير بنما بالقاهرة، ورافقه أحمد الجندي مدير الشئون القنصلية.

من جانبه أكد السفير البنمي خلال الاحتفالية على عمق العلاقات بين مصر وبنما، مشيدًا بإنجازات الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة في مجال البنية التحتية، وكذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في كافة المجالات تساهم في إحداث التنمية الشاملة بمصر.

كما أشاد بدور مصر على المستوي الأفريقي والدولي، لافتا إلى أن بنما تشهد تطورًا بحريًا كبيرًا ولديها مناطق صناعية عديدة على جانبي قناة بنما، وأن معظم السفن ترفع العلم البنمي مما يساهم في زيادة حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى رغبة الجانب البنمي في التعاون مع مصر في مختلف المجالات.