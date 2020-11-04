ماذا قال رئيس البنك الزراعي بمناسبة مرور 4 سنوات على تحرير سعر الصرف؟

وأضاف - بمناسبة مرور أربعة سنوات على قرار تحرير سعر الصرف - أن إنجازات البنك المركزي برئاسة معالي المحافظ طارق عامر في إطار السياسة النقدية تزامنت مع مساهمته القوية في تعافي الاقتصاد المصري من خلال أطلاقه العديد من المبادرات التي مكنت القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي من مساندة ودعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين
كما استطاع القطاع المصرفى بفضل متانته وقوته أن يحمى اقتصاد البلاد فى مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بمنطقتنا والعالم.
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