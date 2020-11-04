مصر للطيران: زيادة سعة المستشفى بإضافة 32 سريرا.. والانتهاء من تجهيز المعامل المركزية

أعلن مستشفى مصر للطيران عن الانتهاء من مراحل تطوير وتحديث في الخدمات التي تقدمها مستشفى مصر للطيران، وذلك بهدف تقديم خدمة طبية أكثر تميزًا لراحة المرضى من العاملين أو الزائرين.

وصرح الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس الإدارة، بأن مستشفى مصر للطيران يعمل دائمًا على تطوير الأداء فى جميع أنشطته وبما يتناسب مع مكانتها العالمية، فهي تزخر بإمكانيات وطاقات بشرية وأجهزة ومعدات حديثة تضاهى المستشفيات الكبرى.

وأضاف أيمن صلاح: "نحرص أيضًا على الاهتمام بالجانب الطبي من خلال التطوير الشامل لمستشفى مصر للطيران، والتى تهدف جميعها إلى تقديم خدمة طبية عالية لجميع العاملين بالشركة تم الانتهاء من تجهيز نظام الشباك الواحد لإنهاء معاناة المرضى داخل أسر العاملين، وجار الانتهاء من تجهيز دورين أعلى مبنى العلاج الطبيعى لزيادة السعة السريرية إلى ٣٢ غرفة".

وتابع: "نعمل الآن على الانتهاء من تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال على أعلى مستوى طبى على أحدث مستوى جودة".

واستطرد: "جار الانتهاء من تجهيز المعامل المركزية على أحدث الأنظمة الطبية، وذلك باستخدام نظام الميكنة بدون تدخل عنصر بشري، وتم التعاقد مع استشاري جراحة عامة أطفال واستشاري جراحة عظام أطفال، كما تم مد العمل بالعيادات على ٣ فترات "صباحية - ظهرية- مسائية"، وتم مد العمل بالعيادات للمعاشات يومي الجمعة والسبت لتكرار العلاج".



وأكد أنه جار رفع كفاءة جميع الأجهزة الطبية، كما تم تفعيل عيادة جديدة للتغذية العلاجية للعاملين وأسر العاملين، وجار تفعيل مد العمل بقسم الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي على مدار الساعة، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الأقسام الطبية كمركز معتمد من هيئة الزمالة المصرية.



وقال: "تم الانتهاء من التعاقد مع مركز لتركيبات الأسنان للعاملين، وتم تفعيل عيادة أمراض الدم من كل اسبوع بعيادات المطار، جار الانتهاء من تجهيز المخازن الطبية وغير الطبية على أحدث مستوى، وأخيرًا تم تفعيل عيادة التخاطب للأطفال".