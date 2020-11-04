الثلاثاء المقبل.. انطلاق أولى فعاليات مبادرة نتعايش باحترام متبادل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى بيان اليوم الأربعاء انطلاق أولى فعاليات مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" التى أطلقتها الوزارة فى فقه وروح التعايش باحترام بين بنى الإنسان، يوم الثلاثاء الموافق 10/ 11/ 2020م بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً.





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