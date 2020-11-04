عضو بالشيوخ يطالب بالنزول بسن الحدث لـ 16 عاما بدلا من 18

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، على ضرورة استحداث تعديلات تشريعية للتعامل مع قضايا الأطفال وذلك على خلفية واقعة "طفل المرور" والذى تعدى على عدد من أمناء الشرطة، وغيرها من الوقائع الأخرى التى اعتبرت تعدى على المجتمع المصرى بأكمله.





وطالب الجندى، فى بيان اليوم الأربعاء، بضرورة النزول بسن الحدث إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما فى القانون، والذى لا ينطبق على الأوضاع الحالية التى نعيشها لأن الظروف المجتمعية تغيرت عن السابق، ولم يعد مقبولا أن يتم اعتبار ابن السابعة عشرة أوالثامنة عشرة طفلا، مما يستعدى دراسة هذا التعديل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الكثير من الجرائم البشعة وقعت على مدار الفترات الماضية ونظرا لأن سن مرتكبها يقل عن 18 عاما، ولو بشهر واحد، يفلت من العقاب الكافى الذى يجب أن يكون رادعا له ولغيره لمنع تلك الممارسات والجرائم مرة أخرى ويعامل معاملة الطفل وفق القانون.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وضع حل جذرى لهذه المعضلة حتى يتسنى محاسبة المخطئين والمتجاوزين ونسد الثغرات القانونية التى يتم استغلالها بشكل مستمر للتحايل على القانون وضمان العقوبات الرادعة لمنع تكرار تلك الأفعال المسيئة.

كما أكد ضرورة تشديد الإجراءات التى تضمن إعادة التأهيل الحقيقى فى دور رعاية الأحداث لمن تقل أعمارهم عن السن القانونى للمحاسبة كراشد، وضرورة استحداث آليات جديدة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تم تقويمها وإعادة تأهيلها.