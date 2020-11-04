الأنبا أنجيلوس: كنيسة بابادبلو دشنت قداسة البابا وهو دشنها اليوم

قال الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، إن كنيسة بابادبلو دشنت قداسة البابا وقداسته رد لها الدين بتدشينها، فى إشارة إلى نوال قداسة البابا تواضروس الثانى سر المعمودية فى كنيسة بابادبلو عام 1953.





جاء ذلك خلال كلمته فى القداس الذى أعقب تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه ببابادبلو بشبرا. ودشن قداسة البابا كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابادبلو بشبرا اليوم بعد تجديدها بالكامل.

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