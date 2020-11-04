أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن انقطاع المياه يومى الجمعة والسبت الموافق 5 و6 نوفمبر الجارى اعتبارًا من الساعة 11 مساء وحتى الساعة السادسة صباح نظرًا لأعمال تركيب اللوحات فى رافع مياه الشيخ هارون.





وتشمل تلك المناطق، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء، "منطقة الشيخ هارون، وعمارات الشيخ هارون، ومطلع كلية الدراسات الإسلامية، ومطلع الإذاعة، وعزبة الحدود، وكيما غرب" وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وأوضحت أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه فى عدة مناطق بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.