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صور .. فحص 627 ألفا من طلاب المدارس فى 3 أيام ضمن 100 مليون صحة

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محمد مهران 2020-11-04 12:58 0 تبليغ

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 627 ألفًا و787 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، السمنة، التقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد الماضى بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، وحتى أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألف و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.


وأضاف مجاهد أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

مبادرة 100 مليون صحة
مبادرة 100 مليون صحة


وتابع مجاهد أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

مبادرة 100 مليون صحة
مبادرة 100 مليون صحة


وكشف مجاهد أن محافظة الشرقية تصدرت أعلى المحافظات، إذ تم فحص 86 ألف طالب بها، تليها محافظة الدقهلية 65 ألف، ثم محافظتى الجيزة والبحيرة.

مبادرة 100 مليون صحة


وأشار مجاهد إلى مشاركة  1800 فريق طبى بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد "ممرضة، فنى معمل، وإدارى"، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

مبادرة 100 مليون صحة


وأكد مجاهد أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس المستجد، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحى بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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