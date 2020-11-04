بعد تجديدها بالكامل .. البابا تواضروس يتمم تدشين كنيسة بابادبلو بشبرا

أتم البابا تواضروس الثانى تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة ببابادبلو بشبرا، بعد تجديدها بالكامل، إذ أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكنيسة، والتقطت صورة تذكارية أمام اللوحة لقداسته والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، وكهنة الكنيسة.







ودشن البابا تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابادبلو بشبرا، وشاركه عدد من أحبار الكنيسة، ودشن المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء بينما تم تدشين المذبح الجانبى على اسم القديس القوى الأنبا موسى والـ49 شهيدًا شيوخ شيهيت، والمذبح الجانبى الآخر على اسم الشهيدة دميانه والعذارى الأربعين.

كما تم تدشين مذبح على اسمى الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، ومذبح آخر على اسمى الأمير تادرس الشطبى والشهيد أبانوب النهيسى ومذبح على اسمى القديسين الأنبا بيشوى والأنبا كاراس السائح، وذلك بالكنيسة الكائنة فى الطابق العلوى.

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