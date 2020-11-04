محافظ الجيزة للمتضررين من محور ترسا: الدولة وفرت مبالغ التعويضات

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وحرص المحافظ، خلال الجولة، على فتح حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم، والإجابة على تساؤلاتهم حول قيم التعويضات المقررة، والشقق السكنية المعروضة عليهم لاختيار أحدهما، بالإضافة إلى أحقيتهم فى قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، مضيفًا أن الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين، وهو الأمر الذى لاقى قبولهم.
تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعدد من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة انهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.
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