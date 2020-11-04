وزيرة الصحة : كورونا يزداد عالميا بمعدل 150% مقارنة ببداية الجائحة

وأشارت الوزيرة إلى أنه عند مقارنة معدل الزيادة العالمية فى أعداد الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة بالزيادة الحالية، يتبين أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالى 150% من الإصابات فى بداية الجائحة على عكس الوفيات والتى أصبحت أقل نظرًا لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس.

وفيما يتعلق بتطور المعدل العالمى للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، أوضحت الدكتورة هالة زايد أنه خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجارى، لوحظت زيادة عدد حالات الإصابة من 42 مليون حالة إصابة الى 47 مليون حالة، بمعدل زيادة بلغ 5 ملايين حالة إصابة خلال أسبوع، وهو معدل كبير إذا تمت مقارنته مع الزيادة التى تم تسجيلها خلال الفترة من 24 مارس حتى 24 مايو الماضى، إذ قدرت الزيادات بـ 5 ملايين إصابة فى شهرين.

وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة نتائج إحدى الدراسات التى تحلل أسباب زيادة أعداد الإصابة، والتى أظهرت بعض التغييرات فى معدل انتشار المرض بتغير درجات الحرارة ولكن لا يوجد دليل علمى يثبت ذلك، مشيرة إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح من 10-30% فى بعض المناطق على الأغلب له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة وليس التغيرات المناخية.

ووفقا لما عرضته وزيرة الصحة، أكدت منظمة الصحة العالمية أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرًا مباشرًا على زيادة الحالات، ولكن يؤدى إلى تكدس المواطنين بالأماكن المغلقة ما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ، مضيفة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذى قد يحد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذى تتبناه معظم الدول.

كما استعرضت الوزيرة تحليل نتائج نموذج التنبؤ بوضع مرض فيروس كورونا المستجد الذى تم بالتعاون بين المكتب الإقليمى للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم إجراء تحليل للتأثيرات المحتملة لارتداء الأقنعة على تقليل انتقال الفيروس، وتقدير إجمالى أعداد الإصابات والوفيات فى حال عدم تطبيق السياسات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال فترة متنبأ بها وهى ديسمبر 2020.

وخلص نموذج التنبؤ إلى أن عدم تطبيق السياسات الصحية والاجراءات الاحترازية سينتج عنه ارتفاع معدل اعداد الاصابات المتوقع إلى الضعف، فيما سيرتفع معدل أعداد الوفيات المتوقع إلى ثلاثة أضعاف، فضلا عن زيادة العبء على النظام الصحى ( أسرة – اجهزة رعاية – اجهزة تنفس)، وأوصت الدراسة فى نهايتها بأن ارتداء نسبة كبيرة من السكان للكمامة فى مرحلة مبكرة من تطور الوباء، سوف يؤدى إلى إصابة نسبة أقل من السكان.

وفى غضون ذلك، قالت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالحالات المكتشفة خلال الأسبوع الأخير، تبلغ نسب إشغال الأسرّة الداخلية 12% والأسرة الشاغرة 88%، ونسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة بلغت 50%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعى 19%، و81% من الأجهزة شاغرة، وذلك فى محافظات الجمهورية المختلفة.

كما عرضت الوزيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمنشآت التعليمية فى مصر حتى أمس، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على الربط الإلكترونى بين قاعدة بيانات كلا الوزارتين (التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى)، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أنه حتى 25 سبتمبر الماضى، قدمت المنظومة أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية، من خلال 8 مستشفيات و31 وحدة ومركزًا صحيًا، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 602.365 مواطن، وسجل عدد زيارات تردد المنتفعين على وحدات ومراكز صحة الأسرة 1.173.914 زيارة، والترددات على العيادات الخارجية 437.918 زيارة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التى تم إجراؤها 27.051 عملية جراحية.

كما تطرقت الوزيرة إلى البرنامج الزمنى لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمى للمنظومة فى محافظة الأقصر سيكون فى شهر ديسمبر المقبل، من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا صحيا، وأنه من المقرر افتتاح المنظومة رسميا فى فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم إطلاقها بشكل تجريبى منتصف نوفمبر الجارى، فى 12 مستشفى و39 وحدة ومركزا صحيا، وفى أسوان ستنطلق منظومة التأمين الصحى الشامل تجريبيا فى ديسمبر المقبل، على أن تفتتح رسميا فى فبراير من العام المقبل من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركزا صحيا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن مارس 2021 سيشهد إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء، بعد التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظتين منتصف ديسمبر المقبل، من خلال 8 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا فى جنوب سيناء، و5 مستشفيات و27 وحدة ومركزا صحيا فى السويس.