وزيرة الصحة: نسب إشغال الأسرّة الداخلية 12% للمصابين بكورونا والرعاية المركزة بلغت 50%

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الموقف الحالي لفيروس "كورونا" المستجد حتى أمس جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم .

قالت وزيرة الصحة أنه فيما يتعلق بالحالات المكتشفة خلال الأسبوع الأخير، بإصابات كورونا تبلغ نسب إشغال الأسرّة الداخلية 12% والأسرة الشاغرة 88%، ونسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة بلغت 50%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 19%، و81% من الأجهزة شاغرة، وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة.

عرضت الوزيرة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمنشآت التعليمية في مصر حتى أمس، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كلا الوزارتين (التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي)، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه حتى 25 سبتمبر الماضي، قدمت المنظومة اكثر من 2.5 مليون خدمة طبية، من خلال 8 مستشفيات و31 وحدة ومركزا صحيا، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 602.365 مواطن، وسجل عدد زيارات تردد المنتفعين على وحدات ومراكز صحة الأسرة 1.173.914 زيارة، والترددات على العيادات الخارجية 437.918 زيارة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 27.051 عملية جراحية.

تطرقت الوزيرة إلى البرنامج الزمني لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمي للمنظومة في محافظة الأقصر سيكون في شهر ديسمبر المقبل، من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا صحيا، وأنه من المقرر افتتاح المنظومة رسميا في فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم إطلاقها بشكل تجريبي منتصف نوفمبر الجاري، في 12 مستشفى و39 وحدة ومركزا صحيا، وفي أسوان ستنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا في ديسمبر المقبل، على أن تفتتح رسميا في فبراير من العام المقبل من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركزا صحيا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن مارس 2021 سيشهد إطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، بعد التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظتين منتصف ديسمبر المقبل، من خلال 8 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا في جنوب سيناء، و5 مستشفيات و27 وحدة ومركزا صحيا في السويس.