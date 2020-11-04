الأطباء: كارنيهات خاصة بأسر شهداء كورونا لتسهيل إجراءات التعامل داخل النقابة

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء ، عن إصدار كارنيه باسم أسرة الشهيد لتسهيل جميع التعاملات داخل النقابة، أو اتحاد المهن الطبية او الجهات الحكومية ، او مع الجهات التى ستدعم الأسر مثل الجامعات او المدارس .

وأكدت د.ايمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية، ان اسرة الشهيد سوف تحصل على الكارنيه مجانا وبدون دفع أي رسوم وتم تجهيز الكارنيهات وجار تسليمها فى النقابة.

وقال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، انه لا يعتقد وقوع اتحاد المهن الطبية في أزمة بسبب صرف إعانات فيروس كورونا.

واضاف ان عدد الإعانات التى تم صرفها من الاتحاد منذ إقرارها فى أبريل 2020، وحتى أكتوبر الجارى، بلغ نحو 6 آلاف و66 حالة، بإجمالى مبالغ 124 مليونا و50 ألف جنيه، موزعين على 5975 حالة إصابة، بقيمة 119 مليونا و500 ألف جنيه، و91 حالة وفاة، بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه.

واكد مصباح في تصريحات لصدي البلد، ان ما فعله الاتحاد المهن الطبية، كان هدفه دعم الاطباء في مواجهة كورونا، مضيفا أن الدولة كان من الافضل عمل مثلهم.

وأوضح عضو المجلس، ان الطبيب يعمل يوم بيومه، اصابة تمثل خطر بوقف حاله اسبوعين على الاقل، مؤكدا انه كان لابد من دعمهم.

وأفاد مصباح، ان ما فعله اتحاد المهن ده قرار وطني بكل المقاييس، مضيفا أن المجموعة الجديدة لاتريد تتحمل مسؤلية القرار.

وأثار قرار مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، الجدل بين أوساط الأطقم الطبية، خاصة أنه يأتي في فترة حرجة تتعلق بحاجة الأسر للمصروفات.

و فوجئ مجلس الاتحاد بالصرف دون تحديد دراسة جدوى للمصروفات الخاصة بأسر الشهداء، ما تطلب وقف ذلك لحين الانتهاء من دراسة الجدوى.

و سيتم إعادة النظر في الأمر بشكل عام، وتحديد دراسة جدوى بناءً على ميزانية الاتحاد في ضوء العديد من المستجدات الراهنة في ظل تحركات الاتحاد لتحقيق آمال وطموحات كافة الأطقم الطبية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبلغ عدد الإعانات التى تم صرفها من الاتحاد منذ إقرارها فى أبريل 2020، وحتى أكتوبر الجارى، نحو 6 آلاف و66 حالة، بإجمالى مبالغ 124 مليونا و50 ألف جنيه، موزعين على 5975 حالة إصابة، بقيمة 119 مليونا و500 ألف جنيه، و91 حالة وفاة، بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه.