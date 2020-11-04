الأرصاد الجوية: أمطار على القاهرة والسواحل غدا.. والعظمى في الصعيد 29 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة

ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون معتدل ع لى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة، وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى و24 للصغرى، وشمال الصعيد 26 للعظمى و18 للصغرى، وجنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.