انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً بالصور.. الحكومة تنفي إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر الجاري بسبب كورونا وتكشف التفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد مجلس الوزراء المصري منذ قليل أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن غلق الجامعات والمدارس بكافة المحافظات في منتصف نوفمبر الجاري 2020 تحسباً للموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث أكدت الحكومة أنها إشاعات مغرضة الغرض منها إحداث بلبلة بين العديد من الطلبة وأولياء الأمور في الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

إغلاق المدارس والجامعات بسبب كورونا

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيان هام بعد التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنهما قد نفيا تماماً من تم تداوله من تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الأمر حتى الآن وأن الأمور تسير على طبيعيتها بشكل جيد.

وكشفت الوزارتان أن الدراسة مستمرة بكافة الجامعات والمدارس بشكل طبيعي خلال هذه المرحلة، وانه يوجد لجان متابعة يومية بشكل مكثف من قبل وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الوزارتين والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك من اجل الاطمئنان على الوضع الصحي للطلاب بجميع المدارس والجامعات خلال هذه الفترة.

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وشددت الحكومة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم مع ارتداء الكمامة، وتحقيق علميات التباعد الاجتماعي، من أجل المحافظة على سلامة المواطنين وعدم انتشار العدوى بين المواطنين، وناشدت جميع المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.