صور: هبوط أرضى بشارع النصر بالإسكندرية .. والمحافظ : بسبب ماسورة

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ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد حدوث كسر مفاجئ فى ماسورة المياه الرئيسية بشارع النصر بسموحة، ما أدى إلى تدفق مياه غزيرة نتج عنها هبوط أرضى.
وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحادث، ووجه كافة الجهات المعنية بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة.
وقال المحافظ إنه تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم قطع المياه أيضا وجارى البدء فى أعمال الإصلاح بالتنسيق مع مديرية الطرق.
وأكد الشريف، أن كمية المياه المتدفقة المتسببة فى حدوث الهبوط الأرضى، ليست ناتجة عن سقوط الأمطار بل نتيجة كسر بماسورة المياه الرئيسية بشارع النصر.
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