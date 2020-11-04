مصدر أمني ينفي مزاعم الإرهابية بشأن إضرب نزلاء سجن شبين الكوم

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام بعض النزلاء المنتمين للجماعة الإرهابية بسجن شبين الكوم العمومى بالإضراب عن الطعام والشراب وتعرضهم للإيذاء. وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إضراب عن الطعام بسجن شبين الكوم العمومى، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام.

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