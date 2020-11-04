المركز الإقليمي للأغذية: تسجيل 360 مستحضر أعلاف و436 مخصبا زراعيا خلال أكتوبر

قال الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إنه تم قبول طلبات تسجيل 687 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها.
وأكد هاشم، في تقرير حول نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أكتوبر، أنه تم الانتهاء من إجراءات تسجيل 360 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم وقبول طلبات تسجيل 306 مخصبين زراعيين لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراءات تسجيل 436 مخصبا زراعيا وإصدار استمارات تسجيلهم وتحليل 1942 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة، وكذلك لأفراد عاديين وتحليل 764 عينة علف دواجن و156 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لها.
وأفاد بأنه تم استقبال وفحص 317 شحنة مخصب زراعي مستورد، واستقبال وفحص 582 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها، وسحب عينات لـ 37 شحنة أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.
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