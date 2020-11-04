يبثها المركز الثقافي الكوري على اليوتيوب.. حلقات مصورة لــ ملامح الثقافة الكورية بعيون فنية

أطلق المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، بدءًا من اليوم الأربعاء سلسلة حلقات مصورة على قناته على اليوتيوب مع عدد من الفنانين الكوريين المعاصرين في مجالات الرسم والموسيقى الكلاسيكية والموضة.

وبحسب بيان للمركز ورد للموقع نسخة منه، يأتي ذلك سعيًا إلى تحقيق التواصل مع محبي الثقافي الكورية في مصر في ظل تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا، وتهدف الحلقات كما يقول مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن إلى تقديم ملامح متنوعة من الثقافة الكورية من خلال استعراض مسيرة الفنانين المشاركين ورؤيتهم الخاصة حول دور الفن داخل المجتمع الكوري.

وتتناول الحلقة الأولى مقابلة مع الفنانة "كيم هيون جونج" المتخصصة في الرسم الشرقي، والتي أُطلق عليها لقب "أيدول الرسم الكوري" لتجسيدها إيقاع الحياة اليومية السريع في كوريا.

وتستعرض الحلقة الثانية التي تبث في الأربعاء القادم مسيرة عازف الجيتار الموهوب "داني كو" والتي نجح في نشر الموسيقى الكلاسيكية بين الاطفال والكبار عن طريق الحفلات والمحاضرات والعزف داخل الكنائس وغيرها.

وتتناول الحلقة الثالثة التي تبث في 18 نوفمبر الجاري لقاءًا مع مصممة الأزياء “دان ها" والتي ذاع صيتها عالميا مؤخرا بعدما صممت الزي التقليدي الكوري "هانبوك" بطريقة عصرية وجريئة لفتيات فرقة بلاك بينك في اغنيتهم الأخيرة.

وعلى هامش الحلقات سيقوم المركز بتنظيم مسابقات ثقافية وسيهدي الفائزين جوائز تشجيعية مهداة من الفنانين الثلاثة.

وينظم المركز الثقافي الكوري هذه الفعالية الثقافية الفنية الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان Culture Talks، حيث يقوم باستضافة ثلاثة من الفنانين الكوريين المعاصرين في ثلاث مجالات مختلفة، وهي الرسم والموسيقى الكلاسيكية والموضة.

يذكر ان ثلاثتهم من اهم الكوادر الفنية الشابة في الساحة الكورية والعالمية ايضا، اولا الفنانة "كيم هيون جونج" المتخصصة في الرسم الشرقي، أعادت الفنانة تفسير الهجاء والفكاهة في عالم المرأة العصرية ولفتت الانتباه كثيرًا للتعبير عنه بورق الهانجب الفريد، أُطلق عليها لقب "أيدول الرسم الكوري" لتعبيرها عن المشاعر المعقدة والعصرية للفتيات.

أما في مجال الموسيقى الكلاسيكية يستضيف المركز العازف "داني كو" المتخصص في آلة الجيتار، اشتهر محليا بعد ان عاد الى كوريا حيث انه نشأ بالولايات المتحدة، لكن حبه في خدمة وطنه عبر نشر الموسيقى الكلاسيكية بين الاطفال والكبار عن طريق الحفلات والمحاضرات والعزف بالكنائس وغيرها.

اما في مجال الموضة يستضيف المركز المصصمة التي ذاع صيتها عالميا موخرا "دانها" وذلك بعد ان صممت اللباس التقليدي الكوري بطريقة عصرية وجريئة لفتيات فرقة بلاك بينك فى اغنيتهم الاخيرة، تمتلك دانها دار ازياء وعلامة تجارية باسمها لتصميم الملابس الكورية (هانبوك) وحلمها ان تنشرها في العالم اجمع.

ويعتزم المركز نشر فيديو كل يوم أربعاء على مدار ثلاثة اسابيع من يوم 4 نوفمبر إلى يوم 18 نوفمبر، بجانب ذلك ينظم المركز بعض المسابقات والفعاليات الجانبية للتواصل مع محبين الثقافة الكورية العصرية وسوف يهدي الفائزين منتجات فنية مهداة من الفنانين الثلاثة.