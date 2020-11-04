رغم الأمطار الغزيرة.. 70 سفينة ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن عدد السفن المتواجدة بالميناء اليوم بلغ 70 سفينة تحمل بضائع متنوعة.
ولفت الغندور إلى أنه جرى دخول وخروج 6823 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن وصول 111 ألف طن بضائع استراتيجية من الخارج.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم تصدير 34 ألف طن بضائع إلى الخارج، بالإضافة إلى تداول 2423 شاحنة واردة وصادرة.
وشدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، على زيادة معدلات حركة السفن والشاحنات مع توخى الحذر خلال عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
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