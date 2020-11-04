التخطيط : 7 نوفمبر .. آخر موعد للتقدم إلى جائزة مصر للتميز الحكومى

وحثّت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، المتقدمين للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومى على استكمال أوراق تقدمهم وبياناتهم لضمان دخولهم إلى مرحلة التقييم قبل الموعد النهائى للترشح.

وأشارت السعيد إلى أن الرسالة المستهدف تحقيقها من خلال جائزة مصر للتميز الحكومى تتمثل فى العمل على نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى، ودعم التنافسية المؤسسية، مشيرة إلى أن هدف الجائزة يتمثل فى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الجائزة ستذهب للأكثر تميزا ممن تتوافر به شروط الترشح مع تحقيق المعايير الموضوعة على الوجه الأكمل، مشيرة إلى أن عملية التقييم تتم بكل شفافية ونزاهة، وأن ما تم من إضافات على معايير وفئات الجائزة للعام الحالى يراعى شمول كل فئات المجتمع.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من تطبيق فكرة جائزة التميز يعود لحرص الدولة على الارتقاء بكفاءة الخدمات والعمل الحكومى بما ينعكس بإيجابية على المواطن؛ حيث تدعم الجائزة نشر ثقافة المنافسة بين الأفراد والمؤسسات بما يسهم فى تطوير كفاءة العمل بها.

من جانبه، قال خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى إن عام 2020 شهد العديد من الإضافات ضمن معايير جائزة مصر للتميز الحكومى، لافتًا إلى إضافة مكاتب التموين، ومكاتب الصحة، والتوسع فى مكاتب البريد من حوالى 400 إلى مايزيد عن 2000 فيما يتعلق بفئة الخدمات وذلك بعد أن كانت مقتصرة فى 2019 على مكاتب البريد والشهر العقارى ومكاتب التأهيل الاجتماعى.