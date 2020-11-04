المصدرين: صفحة اقتصادية جديدة بين مصر والعراق يفتحها المنتدى المشترك

أكد المهندس عبدالسميع الأتربى، نائب رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى العراق ومشاركته فى بمنتدى الأعمال المصرى العراقى فتح مجالات جديدة للتعاون.





وأشار إلى أن مشاركة مصر بوفد ضم وزراء الكهرباء والبترول والقوى العاملة والتعاون الدولى والصحة والإسكان والنقل والطيران المدنى والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إضافة لآخرين من المسؤولين الحكوميين و83 رجل أعمال من كل القطاعات وعلى رأسهم رئيس اتحاد الغرف التجارية إبراهيم العربى، يؤكد جدية مصر فى فتح آفاق جديدة فى العلاقات بين البلدين.

وتابع أن مصر والعراق تمتلكان إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل معا لإزالة كل العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة مجالات البترول والثروة المعدنية، ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات فى مجال العدل والقضاء، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والري، وأخرى بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية.

وفى مجال النقل والإسكان، وقع مسؤولو البلدين مذكرتى تفاهم فى «مجال الطرق والجسور»، و«مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإسكان والتشييد»، كما وقعت مصر والعراق مذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقى ونظيره المصري.

أكد الأتربى أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أشاد بـ«الطفرة التى حدثت بمصر فى عدد من القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والطرق والإسكان»، مشيرا إلى «إمكانية التعاون بين البلدين فى هذه الملفات».