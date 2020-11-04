فى عيد ميلاده.. البابا تواضروس معلم كنسى من طراز فريد

ويقدم "دوت الخليج" مختصرًا لسيرة البابا تواضروس الثانى مع تقييم لدوره فى مجال التعليم الكنسى، من خلال رؤية الباحث إسحاق الباجوشى رئيس تحرير ومؤسس مجلة الصخرة القبطية.

عطية الله

تعنى كلمة تواضروس باليونانية عطية الله، ولذلك يرى كثيرين أن البابا تواضروس هو عطية الله للكنيسة، ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952، وهو نفس يوم وقوع القرعة عليه لاختياره للبطريركية عام 2012.

كان والده يعمل مهندس مساحة، وكان هو الأخ الأكبر لاخوته، وتعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة، وكانت هى الأخت الأصغر لأخوتها.. وكان الوالد محبًا للنظام جدًا، ومُحبًا للغات الإنجليزية والفرنسية، بسبب تعاملاته مع مهندسين أجانب.

واهتمت والدته بارتباط الأبناء بالكنيسة وبالمدرسة، بالإضافة إلى الترابط الأسرى بينهم.. فكانت أسرة عادية، عالمها هو الكنيسة والخدمة ومحبة الله والكتاب المقدس، كذلك كل أحاديث الأسرتين.. بالإضافة للناحية الاجتماعية من فسح وتزاور مع الأقارب والمشاركة، وكان البيت محبًا للقراءة جدًا.

تنقلت الأسرة فى المعيشة ما بين المنصورة، حتى سن 5 سنوات، وسوهاج حتى سن التاسعة، ودمنهور عام 1961 ثم الإسكندرية.

وله ثلاثة أخوات، أكبرى توفيت فى سن صغيرة، وهدى أخت أصغر بثلاثة سنوات، ودينا أصغر بـ11 عامًا ولدت فى دمنهور، ورحلت حوالى عام 2009، وتوفى والده يوم 3 يونيو عام 1967 صباح أول يوم امتحان الإعدادية للفتى وجيه، وقبل الحرب بيومين.

وهناك قصة أشيعت عن زيارة الأسرة وقت طفولة البابا إلى البابا كيرلس السادس، بأنه ربت على كتفه وقال له: "سيكون لك شأن عظيم"، ولكن هذه القصة غير سليمة، إذ يقول قداسة البابا أن ما حدث كان كالتالى: أنه وهو فى المرحلة الثالثة أو الرابعة الابتدائية عندما كانوا ما زالوا أغراب فى دمنهور، أن ذهبت الأم يوم أحد بطفلها إلى البابا كيرلس وقت رسامة شمامسة لرسامته شماسًا، ولكن أخرجه كبير الشمامسة بحِدة من الطابور لكونه غريبًا.. ورجعت الأم باكية إلى المنزل، ولم يشعر الطفل بأهمية الموقف، وعندما حضر الوالد من العمل ووجدها فى هذه الحالة، ففى إطار تطييب الخاطِر لها، قال لها: "بكرة يرسموه أسقف".

بدأ الخدمة فى صيف المرحلة الأولى الثانوية سنة 1968 فى كنيسة الملاك الأثرية بدمنهور، مع ميخائيل جرجس، رسم سنة 1963 وكان هو أب اعتراف الدكتور وجيه حتى دخوله الدير، وقد كان قداسة البابا شنودة الثالث يذهب لها كل فترة ويقضى فيها أسبوع كامل وقت أن كان أسقفًا للتعليم، وقد حصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1970.

حصل على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية سنة 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وقد كان يحلم بأن يصبح صيدليًا، لأنه - حسب تعبير قداسته - "الصيدلى هو شخص يريح الناس"، بسبب مرض والده بقرحة فى المعدة، وكان الطبيب يعطيه روشتة، فينزل - وهو فى المرحلة الأولى الابتدائية - إلى الصيدلى، لشراء ما فى الروشتة، ويعطى الدواء للوالدة، وعندما يتناوله الوالد يشعر بالراحة.. فارتبط فى ذهن قداسته من صغره، بأن هذا الشخص يريح الآخرين.

وفى سنة 1975 رسم أمين خدمة كنيسة الملاك بدمنهور حينها كاهنًا، ثم تم اختيار د. وجيه ليكون هو أمين الخدمة التالى.

الهوايات

كانت هوايته الأساسية هى القراءة، وكان يعشق التصوير الفوتوغرافى، ولكن لم يكن لديه كاميرا.، وأحضرها أخيرًا بعد أن تخرج بعشر سنوات وهو فى مدينة أوكسفورد، ومن ضمن مواهبه كذلك موهبة الخط.

سيم أغنسطسًا، أى شماس قارئ، فى 27 سبتمبر 1975 على يد الأنبا باخوميوس، بعد التخرج من الجامعة، بالرغم من بداية خدمته من المرحلة الأولى أو الثانية الثانوية.

وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من إكليريكية الإسكندرية سنة 1983.. كما حصل على زمالة هيئة الصحة العالمية بإنجلترا سنة 1985 - لندن (فى موضوع Quality Control of Drugs وQuality Assurance).

ودرس دراسات عُليا فى الهندسة الصيدلية فى جامعة الإسكندرية، عمل كصيدلى تابع لمؤسسات وزارة الصحة، حتى كانت آخر وظيفة له قبل الرهبنة مديرًا لمصنع أدوية تابع للوزارة بدمنهور.

سلالة كهنة

هو من عائلة كهنوتية، سواء قبل حصوله على الكهنوت أو بعده.. فكان أول كاهن فى تاريخ عائلته الحديث هو أنطونيوس باقى (عمه)، ورسم سنة 1969، ثم القمص يوحنا باقى 1972 (كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة)، ثم باخوم حبيب (وهو كاهن حالى فى كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا)، وتلاهم الأنبا تواضروس كراهب، وبعدها رسم القس أنطونيوس باقى سنة 1996 (كاهن كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا، سان فرنسيسكو، أمريكا - وهو ابن عم قداسة البابا)، ثم يونان، ثم زكريا (يخدم الآن مع الأنبا إبراهام).

كان يريد الذهاب للدير (إذ كان هذا الاشتياق فى قلبه منذ الصغر)، ولكنه تأخر بسبب ارتباطات عائلية وعملية، ولم يقل لأحد من أقاربه حين دخل الدير، وحينما كان يكتب طلب الاستقالة لمكان عمله الحكومى، فكتبوا: "قد قُبِلَت استقالة الدكتور وجيه صبحى باقى سليمان.. بعد أن قضى فى العمل الحكومى 10 سنوات و10 شهور و10 أيام".

وكان ذلك بعد سماح الأنبا صرابامون أسقف دير الأنبا بيشوى الراحل بأن يقوم الأخ طالب الرهبنة بتقديم استقالته، يوم 25 سبتمبر 1986.

وعاصَر بداية حبرية المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس، وهو فى المرحلة الأولى الابتدائية، وعاصر بداية حبرية المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث وهو فى أول المرحلة الجامعية (أولى جامعة).

ذهب يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 1986 إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وكان ذلك فى فترة صوم السيدة العذراء مريم (حسب التقليد الرهبانى بأن يذهب طالب الرهبنة إلى الدير فى فترة صوم)، وظل طالبًا للرهبنة لمدة عامين تقريبًا.

وخدم فى الدير قبل رهبنته فى المطبخ (مبنى الضيافة "القصر")، وقضى فى خدمة ذلك المكان سنتين، بجوار مضيفة استقبال الزوار لتقديم الطعام وخلافه وصيدلية الدير.

وترهبن يوم الأحد الموافق 31 يوليو عام 1988، وكان البابا شنوده هو الذى اختار له اسم "ثيودور".. وبعد الرهبنة أصبح مسؤولًا عن استقبال الزوار (رحلات، أفراد، معرفة الدير وتاريخه)، وبعد عام رسم قسًا يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 1989.

ويعد من أبرز تلاميذ الأنبا باخوميوس القائم مقام (والذى رسم أسقفًا عام 1971) بعد قداسة البابا شنوده الثالث.. ثم انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة (إيبارشية البحيرة بدمنهور -بعد رسامته كاهنًا بشهرين- فى يوم الخميس الموافق 15 فبراير 1990.

سافر كراهب إلى الخارج ثلاث مرات: منها مرتان عام 1990، و1993 إلى قبرص لحضور لقاءات مسكونية فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، حول "الكنيسة والتنمية"، والمرة الثالث عام 1995 عندما سافر إلى ليبيا، لمساعدة الآباء المشاركين فى الخدمة بطرابلس وبنى غازى.

نال درجة الأسقف فى 15 يونيو 1997 كأسقف عامًا لمساعدة الأنبا باخوميوس المطران، فى حقل إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، باسم الأنبا تاوضروس أسقف عام مطرانية البحيرة.. إذ أن الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والمرشح الثانى للبطريركية، قد نال درجة الأسقفية فى نفس اليوم (وهو من دير السيدة العذراء براموس).

التعليم المسيحى والإدارة

وفى الأسقفية من ضمن ما اهتم به مرحلة الطفولة، سواء فى مهرجان الكرازة المرقسية وملتقى الأطفال المبدعين، أو كونه مسئولاً عن لجنة الطفولة بالمجمع المقدس، وقد ألَّف قبل البطريركية 12 كتابًا قبل جلوسه على الكرسى البابوى.

وبعد نياحة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث فى 17 مارس 2012 عن عمر يناهز 89 عامًا، تم ترشيح 17 من الآباء الأساقفة والرهبان للكرسى البابوى.. وهم: أولاً: الآباء الأساقفة: 1- الأنبا بطرس الأسقف العام، سكرتير قداسة البابا شنودة الثالث، 2- الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط، 3- الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ وبلقاس والبرارى، 4- الأنبا تاوضروس الأسقف العام بالبحيرة، 5- نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، 6- نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أسقف كرسى ميلانو إيطاليا، 7- الأنبا يوأنس الأسقف العام سكرتير البابا شنودة.. ثانيًا: الآباء الرهبان: 8- قدس أبونا الراهب القمص أنسطاسى: دير الأنبا صموئيل، 9- قدس أبونا الراهب القمص باخوميوس السريانى، 10- قدس أبونا الراهب القمص بيجول الأنبا بيشوى، 11- الراهب القمص المتوحد بيشوى الأنبا بولا، 12- الراهب القمص دانيال السريانى، 13- الراهب القمص رفائيل آفامينا، 14- قدس أبونا الراهب سارافيم السريانى، 15- الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، 16- الراهب القمص شنودة الأنبا بيشوى، 17- الرهب القمص مكسيموس الأنطونى.

وبعد أن صامَت الكنيسة ثلاثة أيام هى 1، و2، و3 أكتوبر 2012، اعتكف الآباء الأساقفة لدراسة ملفات المُرَشَّحين وفحص الملاحظات المقدمة واستقراء نبض الشارع.. وانتهت اللجنة إلى أن تكون القائمة النهائية للمرشحين تضم خمسة آباء هم: 1- القمص باخوميوس السريانى، 2- الأنبا تواضروس، 3- الأنبا رافائيل، 4- القمص رافائيل أفامينا، 5- القمص سارافيم السريانى.. على أن يتم انتخاب ثلاثة من هؤلاء الآباء يوم 29/11/2012 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفى يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر 2012، وبعد صوم شعب الكنيسة ثلاثة أيام صوم من الدرجة الأولى فى أيام: الاثنين والثلاثاء والأربعاء التى توافق 22، 23، 24 أكتوبر 2012، أُجْرِيَت الانتخابات البابوية فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاختيار ثلاثة آباء من الخمسة الموجودين بالقائمة النهائية للمرشحين، بناءً على عدد الأصوات، وانتهت الانتخابات باختيار كل من: الأنبا رافائيل (حصل على 1980 صوتاً)، الأنبا توادروس (حصل على 1623 صوتًا، أى فى المركز الثانى)، القمص روفائيل آفامينا (حصل على 1530 صوتًا)

وحصل الأنبا تاوضروس على تذكيات للبطريركية من آباء أساقفة من داخل وخارج مصر: نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة - دميان أسقف ألمانيا - الأنبا سوريال أسقف ملبورن بأستراليا - الأنبا مكاريوس أسقف المنيا - الأنبا باخوم أسقف سوهاج - الأنبا أنداروس أسقف أبوتيج وتوابعها.

وبعد صيام الشعب المسيحى صوم عام من الدرجة الأولى ثلاثة أيام هى: الأربعاء والخميس والجمعة والتى توافق أيام 31 أكتوبر 2012، و1 و2 نوفمبر 2012، تم إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر 2012، ووقع الاختيار الإلهى على الأنبا تواضروس البالغ من العمر 60 عاما، حيث قام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وقد حضر اللواء ماهر مراد، مساعد وزير الداخلية حسبما تقتضى لائحة عام 1957.

وقام قداسة البابا تواضروس الثانى بزيارة لكنيستنا كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت بالإبراهيمية بالإسكندرية، وذلك يوم السبت الموافق 6 إبريل 2013.. وفى تلك الزيارة الأولى لقداسته للكنيسة اجتمع مع زوجات الآباء الكهنة لمنطقة شرق، فى قاعة الاجتماعات بمبنى الخدمات بالكنيسة، ثم تفقد بعدها أدوار مستشفى الأنبا تكلا التى تم إضافتها فى نفس المبنى، ثم صلى العشية وألقى العظة بالكنيسة وسلَّم على الشعب فردًا فردًا.. وقام بعمل وتقديس زيت الميرون المقدس والغاليلاون فى إبريل سنة 2014

المعلم

وعن البابا تواضروس كمعلم كنسى يقول الباحث الكبير فى المخطوطات القبطية إسحاق الباجوشى، "منذ أن اعتلى قداسة البابا تواضروس الثانى البطريرك الثامن عشر بعد المائة السدة المرقسية وجلس على كرسى كاروز الديار المصرية وأفريقيا أطال الله حياته وأيد بالسلام والهدوء بقاؤه".

وأضاف الباجوشى قائلاً: "البابا تواضروس يعمل فى جد ونشاط على الاهتمام بالتعلينم الكنسى واللاهوتى، ففى بداية اعتلائه الكرسى البابوى وتحمله نير تلك المسؤلية الخطيرة دعى لعقد مؤتمر خاص بالنهوض بالتعليم اللاهوتى والكنسى وفيه عمل على تكرين ركنين ركينين من قادة التعليم فى الكنيسة القبطية فى النصف الأخير من القرن العشرين، ومطلع القرن الحادى والعشرون، وقطبى الدراسات المسيحية الأرثوذكسية وهما: الدكتور موريس تاوضروس (تنيح) أستاذ اللغة اليونانية والعهد الجديد بالكلية الإكليريكية وكذلك معهد الدراسات القبطية، والدكتور نصحى عبد الشهيد مؤسس مركز الأنبا أنطونيوس للدراسات الآبائية وصاحب كثير من ترجمات كُتب الآباء الأوَّل وأحد أهم أقطاب الدراسات الآبائية فى العصر الحديث وبذلك يكون قد جمع بين مؤسسات تعمل داخل الكاتدرائية وأخرى خارجها والقاسم المشترك بينهم العمل على نشر الوعى اللاهوتى والكنسى والقبطى".

وأطلق مشروع "ألف معلم كنسى" فى يونيو 2016، لتدريب ألف خادم وخادمة فى التربية الكنسية بمختلف أنشطتها، ممن يقومون بالتعليم فى الكنيسة وتدربوا على كيفية تقديم الفكر الكتابى واللاهوتى والعمق الإيمانى والكنسى بصورة جذابة ومؤثرة، بالاعتماد على مصادر التعليم الكنسى ويهدف المشروع للوصول بعدد المُدَرَّبين إلى عشرين ألف معلم.

واهتم أيضًا بالتعليم لما بعد البكالريوس فى الكلية الإكليريكية والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها وكذلك إسناد إدارتها ووكالتها لأكثر من شخص تتابعوا على ذلك وأخرهم حاليًا للأنبا ميخائيل أسقف عام كنائس حدائق القبة والعباسية الشرقية وهو إكليريكى وحاصل على الماجستير من كليتها وكذلك عمه القمص بنيامين المحرقى وكيل الإكليريكية بالدير المحرق لسنوات والذى نبغ فى تدريس علم الوعظ واللاهوت الكرازى، والذى أستشهد أمام الدير المحرق فى مساء الجمعة يوم 11 مارس 1994م، ويعمل من خلال توجيهاته للأنبا ميخائيل الآن على رفع كفاءة الكلية الإكليريكية والعمل على الوصول للاعتراف بها ضمن المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وكذلك حصول أساتذتها على درجات علمية رفيعة.

وكذلك معهد الدراسات القبطية، والذى لم يألو جهدًا ولم يدخر وسعًا فى الارتقاء به منذ تبؤه الكرسى المرقسى فى أن يتوسع فى أقسامه ودراساته وإسناد إدارته للأكفاء، آخرهم الدكتور إسحاق عجبان عميد المعهد والذى عمل على عقد مؤتمر علمى عن التراث القبطى بين الماضى والحاضر والمأمول وكذلك يسعى لعقد صداقات مع كثير من جامعات مصر والعالم وأتفاقات علمية وبحثية حيث يشرف على بعض الرسائل العلمية وكذلك قيامه بمناقشة عدة رسائل بجامعات القاهرة وحلوان وبنى سويف، وليس ذلك فحسب بل توسع فى بنية المعهد من إصلاح استوديو التسجيلات الصوتية لقس الليتورجيا والألحان، وكذلك إعادة هيكلة وتنظيم المكتبة ورفع كفاءتها لخدمة الباحثين والدارسين من شتى أنحاء القُطر.