قرار جديد من التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء نسب الزيادة المقررة فى مصروفات العام الدراسى الحالى، عبر فى منشور تم إرساله إلى المديريات التعليمية، بشأن تحصيل مصروفات مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة " عربى ولغات ودولى" خلال العام الدراسي 2020/2021.
وأوضحت الوزارة فى خطابها أنه بشأن الظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى التأثر السلبي على اقتصاد الدولة كافة فقد اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإدارى إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021 أو استمرار تحصيل مصروفات " التعليم والنشاط" على عام 2019/2020 .
وأكدت الإدارة أنه تم عرض المقترحات على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في 1 أكتوبر والمعتمد محضرها من الوزير وقررت اللجنة وقف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسى الحالى.
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