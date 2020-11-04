نقيب المحامين يبحث مع «أبو الغيط» القضايا القومية والعربية الهامة

التقى رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة، صباح اليوم الأربعاء لبحث قضايا مهمّة.

وأصدرت النقابة العامة للمحامين بيانا أوضحت فيه أن اللقاء الذي عُقد اليوم بين النقيب العام والأمين العام لجامعة الدول العربية، استمر إلى ساعة ونصف، تحدثا فيه عن القضايا القومية والعربية الهامة.

وأوضحت النقابة أن اللقاء عُقد بمناسبة دعوة النقيب لاجتماع اتحاد المحامين العرب بشرم الشيخ في ديسمبر المقبل.