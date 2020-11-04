نقيب المحامين يبحث مع «أبو الغيط» القضايا القومية والعربية الهامة

التقى رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة، صباح اليوم الأربعاء لبحث قضايا مهمّة.
وأصدرت النقابة العامة للمحامين بيانا أوضحت فيه أن اللقاء الذي عُقد اليوم بين النقيب العام والأمين العام لجامعة الدول العربية، استمر إلى ساعة ونصف، تحدثا فيه عن القضايا القومية والعربية الهامة.
وأوضحت النقابة أن اللقاء عُقد بمناسبة دعوة النقيب لاجتماع اتحاد المحامين العرب بشرم الشيخ في ديسمبر المقبل.
من جانب آخر كان قد أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا باحتساب سنوات العمل بالخارج كسنوات اشتغال، مادام ثبت أن الزميل يعمل هناك بأعمال المحاماة.
نص خطاب النقيب العام لمدير إدارة القيد
الأستاذ/ نبيل صلاح مدير إدارة القيد بالنقابة العامة للمحامين انه " فى حال ثبوت عمل الزميل العامل بالخارج، يعمل هناك بأعمال المحاماة، فلا يجوز خصم هذه السنوات من سنوات الاشتغال، فذلك مخالف للواقع وللقانون، ويوقف العمل بخلاف ذلك، وتحتسب سنوات الاشتغال بالخارج ضمن سنوات الاشتغال.
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