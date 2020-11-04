مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير يفوز بجائزة يوميوري اليابانية

حصل فريق من خبراء هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA يعملون في حفظ وترميم الآثار بمركز حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير (GEM)، بالاشتراك مع متخصصين وخبراء مصريين، أول أمس الاثنين، على جائزة يوميوري للتعاون الدولي في نسختها الـ 27.

وتمنح هذه الجائزة برعاية جريدة يوميوري، وهي إحدى الجرائد اليابانية الرائدة، والتي تم الاعتراف بها من قبل موسوعة جينيس كأكبر توزيع في العالم (حوالي 8 ملايين نسخة في اليوم)، وهي جائزة ذات شهرة واسعة في اليابان، وتُمنح للأفراد والجماعات اليابانية مِمَن يحققون إنجازات بارزة في مجال التعاون الدولي.

من جانبه أكد السفير ماساكي نوكي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، أنه قام بزيارة تفقدية لمركز GEM لحفظ وترميم الآثار بالمتحف الكبير عدة مرات، وأعجب كثيرًا برؤية الخبراء اليابانيين والمصريين وهم يعملون معًا بجد ويجتهدون في ترميم الآثار مثل آثار الملك توت عنخ آمون.

وقال إنه من دواعي سروره حقًا أن يتم تقدير عملهم والثناء عليه، متقدما "بالتهنئة" ليس فقط لليابانيين، ولكن لليابانيين والمصريين معًا بهذا الفوز، مشددا على مواصلة اليابان لتعاونها من خلال أنشطة ثابتة وصبورة لنقل وتوصيل "كنوز وثروات البشرية" إلى الأجيال القادمة.