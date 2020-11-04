اسكندرية_بتشتي يتصدر تويتر.. ومغردون: أجمل وقت في السنة

ضربت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة مناطق متفرقة من مدينة الإسكندرية، الأربعاء، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وشهد طريق كورنيش البحر، ارتباكا مروريًا، بخاصة في المنطقة من المندرة وحتى سان ستيفانو، وذلك بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت.

ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاسكندرية_بتشتي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.