صور .. سحب سيارة صرف صحى سقطت فى هبوط أرضى بالإسكندرية

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم أعمال سحب السيارة من موقع الهبوط، وذلك تمهيدا لبدء أعمال الإصلاح.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، اليوم الأربعاء، يفيد حدوث كسر مفاجئ فى ماسورة المياه الرئيسية بشارع النصر بسموحة، ما أدى إلى تدفق مياه غزيرة نتج عنها هبوط أرضى.



وقال المحافظ، إنه جرى فصل التيار الكهربائى عن المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم قطع المياه أيضا للبدء فى أعمال الإصلاح بالتنسيق مع مديرية الطرق.