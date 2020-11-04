غدا .. إبراهيم سليم ضيف إدوارد في "القاهرة اليوم"

يحل الصحفي إبراهيم سليم غدا الخميس؛ ضيفا على الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت" ، في تمام الساعة العاشرة والنصف .
ومن المنتظر أن يتحدث سليم عن أبرز المسلسلات التي ستعرض خارج الموسم الرمضاني، كما سيتحدث عن المنافسة الشديدة في رمضان المقبل والتي ستشهد صراعا كبيرا بين النجوم .
يذكر أن برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد ونانسي مجدى ، وإخراج عبد الرحمن زهران.
يذكر أن إبراهيم سليم يجهز لبرنامجه الجديد “حكايات النجوم ” المقرر عرضه في منتصف شهر ديسمبر والذي يتناول فيه فكرة جديدة بمضون وشكل مختلف مع نجوم الوسط الفني.
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