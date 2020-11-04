سفير كوريا لـ مايا مرسي: المساواة بين الجنسين يمكن تحقيقها بتوعية المجتمع

شهدت الدكتورة مايا مرسي صباح الأربعاء، فعاليات ختام البرنامج التدريبي "تنمية القدرات في مجال الإدارة المراعية للاعتبارات النوع الاجتماعي "، والذي نظمته وكالة التعاون الدولي الكوري (كويكا)، بحضور كل من هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية ، والسيد أوه يون كيوم المدير الإقليمي لوكالة التعاون الدولي الكوري، وتشاه سينج هيون سفير منظمة كيونجي دو.

وفي كلمتها توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير الى كل من سفير وحكومة كوريا الجنوبية ، ولوكالة التعاون الدولي الكوري ، ومنظمة كيونجي دو، على المجهودات التي قاموا بها لتنفيذ البرنامج التدريبي في مصر وتدريب العاملين بالمجلس القومي للمرأة، والعمل على خروجه بهذا المستوى المتميز للغاية ، معربه عن عميق سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة وكوريا في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة المختلفة .

وأشارت إلى أن موضوع البرنامج هو أحد الموضوعات الأساسية التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة، حيث أن المجلس يعد هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية وتمكينها وحمايتها من كافة اشكال العنف الموجهة ضدها .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمشاركة المشرفة والمتميزة للعاملين بالمجلس في البرنامج التدريبي، لافتة الى انه سيتم الاستعانة بالموظفين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي لنقل الخبرة التي اكتسبوها الى فروع المجلس بالمحافظات والى باقي العاملين بالمجلس .

من جانبه أعرب هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بالتعاون القائم بين البلدين، مشيرًا الى تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات المختلفة الأخرى.

كما توجه بالشكر الى الدكتورة مايا مرسي لتشجيعها العاملين بالمجلس للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي الهام.

وأكد أن المساواة بين الجنسين يمكن تحقيقها من خلال رفع الوعي المجتمعي والوعى العام بهذا المفهوم، مضيفًا انه لابد أن تكون الفرص المتاحة متساوية بين الجنسين.

وأعرب أوه يوم كيوم المدير الاقليمي لوكالة التعاون الدولي الكوري عن سعادته بتشريف كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والسيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة في ختام البرنامج التدريبي "تنمية القدرات في مجال الإدارة المراعية للاعتبارات النوع الاجتماعي " ، مشيرًا الي ان وكالة التعاون الكوري بدأت منذ عام ٢٠١٨ في العمل على دعم مفهوم المساواة بين الجنسين في المجتمع المصري ، والذي يأتي من بينها هذا البرنامج التدريبي الذي بدأنا في تنفيذه هذا العام ، متوجهًا بالشكر الى جميع المشاركين لإلتزامهم والجهد الذين قاموا ببذله خلال البرنامج التدريبي .

جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولي الكوري (كويكا) باعتبارها المنوطة بتقديم المنح والدعم الفني المقدم نيابة عن الحكومة قد استضافت "برنامج تدريبي عن بعد لتحسين كفاءة إدارة الفوارق بين الجنسين" للسادة العاملين في المجلس القومي للمرأة في القاهرة.

وجرى تنظيم هذا البرنامج والذي استمر لمدة أسبوعين ضمن خطة كويكا لتعزيز المساوة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة في المجتمع المصري.

تشارك كويكا بالتعاون مع مقاطعة كيونجي الجوانب المختلفة لأنشطة وسياسات كوريا وتعمل على اكتشاف ما يمكن تطبيقه في مصر وذلك عن طريق المحاضرات والندوات التي تمت عبر الإنترنت مع ثلاثين مشاركًا من المجلس القومي للمرأة.

تأمل كويكا في تمهيد الطريق لتعاون مثمر في المستقبل مع المجلس القومي للمرأة لدعم تحقيق أهداف تنمية وتطوير المرأة في مصر.