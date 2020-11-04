انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات بدايةً من الغد الخميس وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم عن أماكن سقوط الأمطار بدايةً من الخميس الموافق 5 نوفمبر وحتى الثلاثاء القادم الموافق 10 نوفمبر، والتي جاءت على النحو التالي.

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بجميع المحافظات بدايةً من الغد الخميس

1- أمطار يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر

سوف تتساقط أمطار خفيفة على القاهرة بنسبة 30%، وكذلك تكون الأمطار خفيفة على الغربية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبلطيم ومتوسطة على السواحل الشمالية وسيناء.

2- أمطار يوم الجمعة 6 نوفمبر

تكون الأمطار خفيفة على القاهرة ومتوسطة على شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمالي سيناء.

3- أمطار يوم السبت 07 نوفمبر

تكون متوسطة إلى خفيفة على البحيرة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ وبلطيم، والسلوم والعريش وبور سعيد ورشيد والإسكندرية.

4- أمطار الأحد 8 نوفمبر

ستكون ما بين خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري “غربية ودقهلية وبحيرة وكفر الشيخ وبلطيم”، وكذلك شمال سيناء والسواحل الشمالية “العريش وبور سعيد ورشيد والإسكندرية ومطروح والسلوم”.

اقرأ أيضاً:

السعودية تقرر رسمياً إلغاء نظام الكفيل والعمل بنظام “عقد العمل”

رئيس الوزراء يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا وبيان رسمي من السفارة المصرية

“متحدث الحكومة” الموجة الثانية لكورونا أشد شراسة من الأولى

5- كما تقتصر أماكن سقوط الأمطار عن يوم الاثنين 9 نوفمبر على السواحل الشمالية الغربية “الضبعة ومطروح والسلوم”.

6- أمطار يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، سوف تقتصر أيضاً على السواحل الشمالية الغربية مثل يوم الإثنين، والمزيد في تقرير الأرصاد المرفق بالخبر.