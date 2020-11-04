النشرة المرورية : استمرار غلق 4 طرق .. وكثافات فى مطلع محور صفط

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الإدارة العامة للمرور، أعادت فتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج أمام حركة المرور، وسط انتشار الخدمات المرورية، مشيرا إلى أن هناك طرق ما تزال مغلقة، وهى الطريق الصحراوى الشرقى حتى حدود بنى سويف، طريق المنيا اتجاه رأس غارب، وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، وطريق فيران اتجاه سانت كاترين بجنوب سيناء.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن هناك خطة موضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور، لنشر الخدمات المرورية فى محيط الطرق المغلقة، تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وتفعيل خط الإغاثة 01221110000.

وتابع أن معدلات السير للحركة المرورية، مع بداية الذروة المسائية، اليوم الأربعاء، تتجاوز من 65 إلى 70% بجميع المحافظات، مبينا أن هناك بعض الأحجام ظهرت بمحافظة الإسكندرية، خصوصًا عند محور أبوقير بمنطقة كفر عبده، كما ظهرت أحجام متفرقة على الكورنيش بطرق الجيش من عند منطقة شارع سوريا حتى منطقة جليم، إضافة إلى بعض الأحجام بمحور قناة السويس.

وتابع : "محافظة الغربية تنحصر بها الأحجام المتفرقة بشارع الجلاء على الطريق الزراعى للمتجه إلى مدينة طنطا، فيما تعمل الحركة المرورية بالوجه القبلى بشكل مرضى وطبيعى".

وأضاف صابر، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية بالقاهرة الكبرى، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال لسحب وتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

وأشار صابر إلى ظهور بعض الكثافات المرورية أعلى بعض مناطق الدائرى بالبساتين، داعيا المتجه لمناطق المعادى إلى سلوك اتجاه نفق كارفور، ثم منطقة المعراج، واستكمال الطريق بعدها إلى الأتوستراد.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: ستقابلنا بعض الأحجام المرورية فى محافظة الجيزة، وبالتحديد فى مطلع محور صفط فى القادم من جامعة القاهرة ومتجه للطريق الدائرى، مشيرا إلى أنه يفضل سلوك محور أحمد عرابى بديلا.

وعن تعطل الحركة المرورية بمنطقة عباس العقاد بمدينة نصر، خاصة الشوارع الداخلية، أشار صابر إلى أن الأعمال التى تمت فى الشوارع الرئيسية بمدينة نصر أدت إلى سيولة وانفراجة مرورية كبيرة، وبالتالى لم يتبقى أى ركنات وانتظار بها، وبالتالى الشوارع الداخلية أصبح بها ركنات وانتظار، ما تسبب فى بطء الحركة فى هذه الشوارع.

كما نصح صابر بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة فى التنقل بين القاهرة والجيزة.