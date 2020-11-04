وزير الأوقاف: إنهاء خدمة مقيم شعائر ومؤذن وعاملان بناء على الأحكام القضائية

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن القرار الذى اعتمده الوزير جاء بناء على المذكرة، التى أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كل من: عمر حامد تمام عطى - مقيم شعائر بمديرية أوقاف سوهاج، وأحمد محمد جمعة سالم مؤذن بمديرية أوقاف القليوبية، ومحمد محمد عبد السميع – عامل بمديرية أوقاف الشرقية، ومحمد عبد الله حسين الجبالى عامل بمديرية أوقاف الفيوم، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكورين لا علاقة لهما بالوزارة، كما تحذر الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعى.
كما قرر وزير الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة للمدعو عبد الوهاب مصطفى مصطفى خضر ومنعه من صعود المنبر، وذلك لما نسب إليه من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر أو أداء الدروس الدينية، وأصبح لا علاقة له بالوزارة من تاريخه ، وعلى مديرية أوقاف الشرقية سرعة التنفيذ.
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