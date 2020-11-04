جراحة معقدة.. فريق طبى بجامعة أسيوط ينجح فى إعادة ذراع مبتور لطالبة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، نجاح فريق طبى من شباب وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعى الرئيسى من إجراء جراحة معقدة لتوصيل ذراع يسرى مبتور لإحدى طالبات الجامعة، كاشفا عن متابعته الشخصية والمباشرة لحالة الطالبة بعد نجاح العملية وإعادة ذراعها لوضعه الطبيعى.





وأشاد رئيس جامعة أسيوط بتميز وحدة الجراحات الميكروسكوبية وما تضمه من كوادر شابة نابغة فى هذا المجال، معربا عن فخره واعتزازه بتأسيس تلك الوحدة منذ نحو 25 عاما والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وواحدة من أكبر 4 مراكز متخصصة على مستوى العالم والتى تستقبل سنويا العديد من الفرق الطبية من مختلف جنسيات الدول العربية والأوربية للتدريب على ذلك النوع من الجراحات الدقيقة والمعقدة وشريكا فى منح شهادة ماجستير دولى فى مجال الجراحات الميكروسكوبية.



وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن وحدة استقبال الإصابات والحوادث بالمستشفى الجامعى الرئيسى استقبلت طالبة جامعية بكلية الآداب "19 عاما" مصابة فى حادث سيارة وفى حالة خطيرة إذ أدى الحادث إلى فصل ذراعها بالكامل وتم إجراء لها الفحوصات والإسعافات اللازمة وتحويلها لوحدة الجراحات الميكروسكوبية لمحاولة إنقاذها.



وأضاف الدكتور عمرو السيد، أستاذ جراحات وكسور العظام، ومدير الوحدة، أنه تم استقبال الطالبة والتى خضعت لعملية عاجلة لتوصيل ذراعها المبتور والتى تعد من الجراحات الدقيقة والمعقدة واستغرقت أكثر من 6 ساعات حرص خلالها الفريق الطبى على إعادة توصيل الذراع بما تتضمنه من شرايين وأوتار مع الحفاظ على قدرته الحركية، وهو الذى تضمن إعادة توصيل الذراع المبتور والتى قام بها الدكتور يوسف الجمال المدرس العظام بالوحدة، وأعقبها بعد أسبوع عملية جراحية أخرى قام بها الدكتور محمد مرسى مدرس العظام بالوحدة لتغطية العضلات بالجلد بمشاركة الطبيب أحمد أشرف من جامعة طنطا والذى يقضى فترة تدريبه بالوحدة.