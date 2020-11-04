نص عظة البابا تواضروس فى قداس تدشين كنيسة بابادبلو بشبرا

وينشر موقع "دوت الخليج" نص العظة، كالتالى: "اليوم يوم فرح نحتفل فيه بتدشين هذه الكنيسة المقدسة ويعيش أنبا أنجيلوس ويعمر مع الأحباء المهندسين والفنين والآباء وكل الذى ساهم فى بناء هذا الكيان الكبير الذى يفرح السماء والأرض، ودائمًا نسعد بمراحل التاريخ الجميلة.

كما ذكر نيافة الأنبا أنجيلوس، أن الكنيسة تأسست سنة 1944م، وكانت أثناء الحرب العالمية الثانية، أثناء الحرب والكنيسة تمضى فى سلام وتؤسس كنيسة صغيرة وتوضع البذرة الصغيرة وتبدأ من خطوة لخطوة ومن سنة لسنة ومن عقد لعقد حتى تصل الكنيسة لهذه الصورة، وفى سنة 1968م تظهر السيدة العذراء فى كنيسة الزيتون وسنة 1986م تظهر مرة أخرى هنا فى كنيسة القديسة دميانة و تأخذ الكنيسة بركة السماء بظهور السيدة العذراء وخدمة الآباء فيها، وخطوة بخطوة يكبر العمل، ويمتد حتى نصل هذا اليوم إلى هذا الجمال.

وبرغم المساحة الكنيسة ليست ضخمة، وزادت 10 أضعاف عن ما كانت 60 مترا، ولكن بها مسحة الجمال الرقيق (وهذه هى الكنيسة التى نلت فيها العماد) تاريخ جميل وكلنا نفرح به وبعمل الله، لأن ربنا يستخدمنا كلنا كأدوات بدون استثناء وفى كل الأجيال كما حكى سيدنا من سنة 1944 إلى اليوم كم مر من أجيال؟! وكم من أفراد كان قلبهم مخلص فى صلواتهم وتضرعاتهم والله يتمجد فى الوقت المناسب، هذا يوم فرح ونفرح بوجود الآباء الأحبار الأجلاء يفرح معنا الآباء الكهنة والشمامسة ويوم سعيد نفرح بعمل الله الذى يتمجد من سنة إلى سنة.

أتكلم معكم اليوم فى تأمل روحى حول أنجيل هذا الصباح، أنجيل هذا الصباح نسميه (أنجيل وكيل الظلم) وكيل الظلم برغم أنه كان إنسان ردئ وفاسد ولكن الله مدحه وأِعلم أن الله مدحه اداريًا لا أخلاقيًا لأنه تصرف بحكمة من الناحية الإدارية، هذا الرجل كان عنده حكمة إدارية ويفكر فى المستقبل، ما يهمنا فى الموضوع أنه يقول لنا فى هذا المشهد قانون الأبدية "اَلأَمِينُ فِى الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضًا فِى الْكَثِيرِ" ولذلك الأمانة هى قانون الأبدية وضع أمامك هذه العبارة.

ما هو الأساس الذى سيودين به ربنا العالم؟ القاضى يحكم بالقانون وهذا القانون يكون معروف، الله أيضًا الديان العظيم عندما يقف أمامه بنى البشر لديه قانون هو القانون الذى يقوله اليوم "اَلأَمِينُ فِى الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضًا فِى الْكَثِيرِ" ولذلك الأمانة هى قانون الأبدية وهذه العبارة فى غاية الأهمية لكل إنسان يعيش الحياة.

وللأمانة جوانب كثيرة:

1- أمانة فى الجانب الشخصى جانب الفكر: عقولنا وأفكارنا وأحيانًا تأتى إلينا أفكار متعبه وشريرة ولهذا السبب كنيستنا مليئة بالصلوات لتجعل فكرنا مقدس ولا تترك فرصة لعدو الخير ليحتل عقل الإنسان، ويجب أن أكون أمين فى فكرى ويجب أن يكون فكرى متجه نحو الله ولذلك يعلمنا فى المزامير "خَبَأْتُ كَلاَمَكَ فِى قَلْبِى لِكَيْلاَ أُخْطِئَ إِلَيْكَ"، جعلت فكرى خزانة أخبئ فيها كلام الله، أكثر شيء يساعدنا أن يكون للإنسان الفكر الأمين ويكون فكره دائمًا حسب فكر الأنجيل "مُسْتَأْسِرِينَ كُلَّ فِكْرٍ إِلَى طَاعَةِ الْمَسِيحِ"، لأن الفكر هو الذى يقود الإنسان، فأول جانب من جوانب الأمانة التى هى قانون الأبدية أن يكون للإنسان دائمًا فكر نقى ويكون أفكاره مقدسة مباركة وإيجابية مثل فكر الإنجيل " كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ" فكرة إيجابية، فكر الثقة فى الله ورؤية وعمل الله.

2- أمانة الكلام: أكثر نشاط يقوم به الإنسان كل يوم هو الكلام، ما هو شكل كلامك؟! يقولوا إن "القلم مثل الرصاص" لأن الكلمة يكون تأثيرها كالرصاص، أعرف أنه لا توجد كلمة نطقت بها إلا وسوف تحاسب عليها بما أن الكلام به خطية أو اعتداء على الآخر أو مسك السيرة أو الكذب أو أى صورة من الصور ن ونجد داود النبى يقول "لِتَكُنْ أَقْوَالُ فَمِى وَفِكْرُ قَلْبِى مَرْضِيَّةً أَمَامَكَ يَا رَبُّ " "اجْعَلْ يَا رَبُّ حَارِسًا لِفَمِى، احْفَظْ بَابَ شَفَتَيَّ"، العالم عاش زمن طويل فى زمن الكلام منذ اختراع الراديو والتليفون ثم دخل فى عصر الصورة عند اختراع التليفزيون والفيديو ثم الموبيل وأصبح الكلام والصورة هو ما يملأ الساحة وأحياًنا يغرق الإنسان فى كلام لا يليق.

فهل أنت أمين فى الكلمة؟! تعرف سبب وأثر الكلمة التى تقولها وكيف يراها الله؟ وكنيستنا مليئة بالتسابيح حتى يتعود لسان الإنسان على الكلمة الحلوة باستمرار "قلبى ولسانى يسبحان الثالوث" كل الكلام هو عبارة عن تسبيح للثالوث، فهل أنت أمين فى الكلام فى بيتك وخدمتك وعملك؟

3- أمانة فى الفعل: ربنا أعطى كل واحد فينا مسؤولية، من الخطايا المشهورة فى الأعمال أن يسوف الإنسان فى الوقت، فالحساس بقيمة الوقت هو شكل من أشكال الأمانة، يجب أن يكون عملك عمل إيجابى يخدم الآخرين ويبنى للملكوت ويقدم سلام على الأرض للناس، الكنيسة عندما تفتح عيادة أو مدرسة يكون هدفها أنها تساهم فى سلام وبناء المجتمع وعندما تهتم الكنيسة بالإنسان تساهم فى أن يكون المجتمع سالم.

ما هى أعمالك الخفية والظاهرة؟؟، هناك أشخاص يعتمد عليهم، أمانة الفعل مثل نحميا فى العهد القديم كان أسير فى السبى وذهب ليبنى أسوار بلده رغم المعوقات وأكمل بناء السور فى 52 يوما، أمانة العمل فى الخدمة والكنيسة والمجتمع وللإنسانية بصفة عامة.

النهارده يوم جميل ونتعلم فيه أن الأمانة هى قانون الأبدية أمانتك فى "فكرك – كلامك – أعمالك"، يباركنا الله بهذه البركة الروحية ويبارك كل عمل بالكنيسة ويبارك هذا العمل الجميل ويعوض كل الذى تعب، ويوم التدشين هو العيد الخاص بالكنيسة وبمثابة كتابة شهادة ميلاد ويكون فى التاريخ ويسلم من جيل إلى جيل.

أنا انبسط جدًا أول ما دخلت الكنيسة ووجدت مجموعة من الأطفال (الكورال) ويقولوا الترنيمة الحلوة الخاصة بكم ويقولوها بحماس قوى وذلك فى غاية الأهمية للتاريخ ويكون كما نصلى فى القداس من جيل إلى جيل، ربنا يعوضكم ويعيش أنبا أنجيلوس ويعمر والآباء والأحباء معه وكل شعب الكنيسة ودائمًا فرحانين بالمسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلى الأبد آمين.