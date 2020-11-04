مدبولى يستقبل وزير الدولة السعودى لبحث تفعيل الصندوق الاستثمارى

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودى عصام بن سعيد، والسفير السعودى، والزملاء من صندوق الاستثمار السعودى، ومشروع نيوم، بالنيابة عن كل الزملاء فى الحكومة المصرية.

وأكد مدبولى، وفقا لبيان صحفى، أن الحكومة تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثمارى المشترك الذى سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مؤكدا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أى عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية فى هذا الصدد.

من جانبه تقدم الوزير السعودى عصام بن سعيد بالشكر لرئيس الوزراء، والحضور، مؤكدا أن زيارته إلى بلده الثانى مصر، تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الإستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التى يطرحها الصندوق السيادى المصرى، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معاً على زيادة التعاون الاستثمارى فى هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفى اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.