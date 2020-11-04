مؤسسة أبو العينين تواصل توزيع حلوى المولد على المرضى بمستشفى بولاق العام

واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، توزيع علب حلوى المولد النبوي، وذلك في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وقام فريق من مؤسسة أبو العينين الخيرية بتوزيع علب الحلوى على مرضى مستشفى بولاق العام.
وكانت مؤسسة أبو العينين قد قامت بتوزيع علب الحلوى على مستشفى الرمد بالجيزة مستشفى الجذام والأمراض الجلدية بالعمرانية ومستشفى 57357.
وتجوب مؤسسة أبو العينين مختلف المحافظات لتوزيع 300 ألف علبة خصصتها المؤسسة، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
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