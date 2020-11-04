نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: وسط الجبال.. ليلى أحمد زاهر بصورة عفوية شاهد.. إنجي المقدم في كواليس أغنية مهرجان الجونة دقي يا مزيكا القديم ثمين.. لقاء الخميسي تنشر صورة من ذكرياتها عبر إنستجرام #اسكندرية_بتشتي يتصدر تويتر.. ومغردون: أجمل وقت في السنة هاشتاج مقاطعة البضائع الفرنسية الأكثر تداولا بإطلالة كاجول.. حنان مطاوع في أحدث ظهور لها على طريقة محمد رمضان.. محمود كهربا يستعرض سيارته رغدة السعيد عن الانتخابات الأمريكية: كل واحد أهِل مؤيديه أنه الفائز لودي روحي.. أصالة تتغزل بابنها خالد الشامي عملية تجميل أم فوتوشوب.. سهر الصايغ بجلسة تصوير جديدة أحلى من بعض.. مي سليم تنشر صورة مع أختيها عبر انستجرام رامي رضوان ينشر صورة مع دنيا سمير غانم من حفل زفاف درة ميس حمدان تتألق من أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد مع الهضبة...نادر حمدي يبهر الجمهور بصورة جديدة له محمد رمضان يحتفل بتخطيه مليار و800 مليون علي تيك توك الزهر لعب وهو راح فى النوم.. الفيشاوي يسخر من أحمد شيبه بشكل كوميدي.. شاهد حافية القدمين.. كارول سماحة تخطف الأنظار من داخل الأستوديو ابحث عن شخص يتحمل المخاطر ليحافظ عليك.. نوال الزغبى توجه رسالة إلى جمهورها.. شاهد شاهد.. سمية الخشاب تخطف قلوب جمهورها بـ إطلالة جذابة شاهد.. محمد سامى من تصوير فيلم "العميل صفر" نسرين طافش تشارك جمهورها موعد الحلقة الأخيرة لمسلسل الوجه الآخر بشرى تشارك جمهورها بـ طلة أنيقة من مهرجان الجونة هاشتاج الموجة التانية يتصدر تويتر هاشتاج #رجولة_حتى_البطولة يتصدر تويتر تارا عماد تشارك جمهورها بصور تلقائية شاهد.. دنيا سمير غانم بصحبة عدد من نجوم الفن في حفل زفاف درة سنجل تتمنى لكم فالنتاين سعيد.. مصريون يحتفلون بعيد الحب بهاشتاج #النهاردة_الفلانتين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. على طريقة محمد رمضان "محمود كهربا يستعرض سيارته" .. هاشتاج #رجولة_حتى_البطولة يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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