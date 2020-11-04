مؤسسة أبو العينين توزع حلوى المولد النبوي بمستشفى الصدر بالعمرانية

قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، بتوزيع علب حلوى المولد النبوي الشريف، على مستشفى الصدر بالعمرانية، وذلك احتفالا بتلك الذكرى الدينية العطرة. يأتي ذلك استكمالا لمبادرة المؤسسة بتوزيع 300 ألف علبة حلوى، على المستشفيات والأسر البسيطة، بالمحافظات المختلفة. وكانت المؤسسة قد وزعت علب الحلوى على عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى 57357 ومستشفى الأمراض الجلدية والجذام بالعمرانية ومستشفى الرمد بالجيزة ومستشفى بولاق العام.

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