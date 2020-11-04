السلامة لكم وبكم.. كورونا يتصدر مناقشات مؤتمر "المصرية لمكافحة العدوى" غدا

تنظم الجمعية المصرية لمكافحة العدوى بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، والرابطة العربية لسلامة المرضى مؤتمرها الـ 28 بعنوان "السلامة لكم وبكم" في الفترة من 5 – 7 نوفمبر الجاري، بهدف نشر الوعي والتوعية لسلامة المرضى، وأفراد الطاقم الطبى داخل المنشآت الصحية.

ويعقد المؤتمر بشراكة علمية من منظمة الصحة العالمية، وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية وتحت رعاية اتحاد الأطباء العرب

ويتضمن المؤتمر خمس جلسات علمية وورشتي عمل تتناولان أهم المستجدات العلمية فيما يخص سلامة المرضى وسلامة العاملين الصحيين وسلامة المجتمع، والقاء الضوء على الممارسات الآمنة في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا، والدروس المستفادة وتبادل الخبرات.

يبدأ المؤتمر بمحاضرة افتتاحية يلقيها أمين عام الأطباء العرب ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر أ.د/ أسامة رسلان يتناول فيها تطور مفهوم السلامة ووجوب البدء بتغيير المفاهيم المتعلقة بالسلامة في الرعاية الصحية.

ويشارك د منذر لطيف المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمحاضرة عن سلامة المرضى والعاملين الصحيين في منطقة شرق المتوسط.

ويلقي د/ محمد غانم أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بطب عين شمس محاضرة عن أهمية الصحة النفسية للعاملين الصحيين، وكيفية التغلب علي الأعباء في فترات الأزمات والكوارث. فيما يتحدث د/ ايهاب عطية مديرعام الادارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية عن الدروس المستفادة من جائحة فيروس كوررونا.

وتتناول د مها فتحي استاذ الميكروبيولوجيا الطبية بطب عين شمس وأمين عام الجمعية؛ التحفيز الذي لعبته الجائحة العالمية لتطوير الممارسات الصحية الآمنة في مجال طب الأسنان.

وتعرض د ريهام ساهر الأستاذ المساعد بطب عين شمس واستشاري سلامة المرضي بمنظمة الصحة العالمية الاطار العام الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية لمنهج سلامة المرضي لتضمينه داخل المقررات التعليمية لطلبة الطب ومختلف التخصصات الصحية.

ومن القضايا الهامة التي يتناولها المؤتمر؛ الحقائق العلمية حول لقاحات الأمراض التنفسية الشائعة ومجابهة الشائعات والمغالطات المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي. كما يناقش المؤتمر أيضا السلامة البيئية داخل المنشآت الصحية وكيفية التعامل مع المرضى المصابين بالأمراض المحتمل انتقالها بالهواء.

ويتبنى المؤتمر تصحيح المفاهيم الخاطئة والممارسات غير الصحيحة في التعامل مع الأدوية المستخدمة قي علاج مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)،

ويناقش دور الادارة الصحية في تحقيق سلامة المرضي وتجنب الأخطاء الطبية. يتم استعراض أحدث المستجدات والتوصيات الخاصة باستخدام المطهرات لتحقيق السلامة داخل وخارج المنشآت الصحية.

وخصص المؤتمر جلسة يتناول فيها المتخصصين في مجال معامل الميكروبيولوجيا الطبية اجراءات الأمان المعملي، وتطوير إدارة المعامل، وكيفية اعتمادها لضمان تقديم خدمة معملية ذات جودة وضامنة لسلامة المرضي والبيئة الخارجية.

ويناقش المؤتمر كيفية رفع الوعي المجتمعي، وضمان شراكة المجتمع مع كافة الجهات المعنية في مواجهة الأزمات والكوارث.

ويشمل المؤتمر ورشتي عمل تفاعليتين تناقش احداهما كل مايخص الواقيات الشخصية لضمان سلامة العامليين الصحيين، وتناقش الثانية تحسين جودة الخدمات الصحية لضمان سلامة المريض في ظل جائحة كورونا.