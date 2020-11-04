عاجل.. السيسى يستقبل وفدا كونغوليا ويتسلم رسالة من الرئيس تشيسيكيدى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وفدا كونغولياً رفيع المستوى برئاسة فورتنا بيسليلى، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الكونغولى نقل رسالة إلى السيسى من الرئيس الكونغولى "تشيسيكيدى"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار فى الكونغو الديمقراطية، والمساندة الحثيثة لها فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين والتطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما فى إطار المجالات التنموية.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولى "فيليكس تشيسيكيدى"، مؤكدا استمرار مصر فى دعم الكونغو الديمقراطية على جميع المستويات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم لشعبها الشقيق وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التى تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإفريقية، لا سيما فى ظل قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الإفريقى، حيث أكد الرئيس مساندة مصر للكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد، والثقة فى نجاح الرئيس "تشيسيكيدى" بالاضطلاع بتلك المسؤولية المهمة لقيادة العمل الإفريقى المشترك خلال العام القادم.