خبير عقارى: المنتدى المصرى العراقى يفتح آفاقًا جديدة فى العلاقات الاقتصادية

أكد الدكتور أسامة الأتربى، رئيس مجلس إدارة شركة آفاق العقارية، إن مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمنتدى الأعمال المصرى العراقى تعد رسالة واضحة تؤكد الدعم الحكومى للتعاون الاقتصادى بين البلدين.





وأضاف الأتربى، وفقا لبيان صحفى، أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أشاد بـ"الطفرة التى حدثت بمصر فى عدد من القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والطرق والإسكان"، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين البلدين فى هذه الملفات.

وأشار إلى أن مشاركة مصر بوفد وزراء الكهرباء والبترول والقوى العاملة والتعاون الدولى والصحة والإسكان والنقل والطيران المدنى والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إضافة لآخرين من المسؤولين الحكوميين و83 رجل أعمال من القطاعات وعلى رأسهم رئيس اتحاد الغرف التجارية إبراهيم العربى يؤكد جدية مصر فى فتح آفاق جديدة فى العلاقات بين البلدين.

وتابع أن مصر والعراق يمتلكان إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل معا لإزالة كل العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات التى تم توقيعها مجالات "البترول والثروة المعدنية"، ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات فى مجال العدل والقضاء، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى، وأخرى بين "سوق العراق للأوراق المالية" و"البورصة المصرية".

وفى مجال النقل والإسكان، وقع مسؤولو البلدين مذكرتى تفاهم فى "مجال الطرق والجسور"، و"مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإسكان والتشييد"، كما وقعت مصر والعراق مذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقى ونظيره المصرى.

وقال الدكتور أسامة الأتربى، إنه تم توجيه الدعوة إلى أحمد عباس الحسنى رئيس مجلس إدارة شركتى المرقد وآفاق القابضة ورجال الأعمال السيد قاسم البهادرى والسيد محمد الياسرى والشيخ أحمد فيصل السعدى ومحمد الربيعى وعلاء العقابى وعلى عناد، للحضور إلى القاهرة، للتشاور فى مجالات التعاون بين البلدين.