محافظ أسوان يقرر تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة

وجه أشرف عطية محافظ أسوان، بتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة بواقع 4 الآف جنيه للمخالفين، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى ومنع الازدحام، سواء فى وسائل المواصلات أو المقاهى أو الكافيهات أو المطاعم أو المصالح الحكومية والمواقع الخدمية وخاصة المدارس والجامعة ومراكز الشباب والأندية الرياضية.





جاء ذلك أثناء رئاسة محافظ أسوان اليوم الأربعاء، لاجتماع خلية إدارة أزمة كورونا والذى يأتى انعقاده تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار جائحة كورونا. حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن، بجانب وكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، ومديرى هيئة الإسعاف ومستشفيات أسوان الجامعى والتأمين الصحى. وأكد المحافظ التنسيق بين أجهزة المحافظة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لرفع درجة الوعى لدى المواطن الأسوانى من أجل التزامه بالتدابير الاحترازية للحفاظ على حياته وسلامة الآخرين. وأشار إلى أنه سيتم التشديد على مواقف وسيارات السيرفيس وأيضاً الأماكن التى تشهد تجمعات بكمائن وزيارات مفاجئة لإتخاذ الإجراءات اللازمة والغرامات الرادعة والفورية ضد أى إهمال أو عدم مبالاه لحماية المجتمع من أى مخاطر. وشدد على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والإسعاف والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، بجانب تطبيق الإجراءات الوقائية للعاملين بالمشروعات الجارية، والاستمرار فى تطبيق تحليل الـ" PCR" فى المطارات والموانئ لمنع تسلل أى مرضى مصابين بالمرض إلى داخل المحافظة. وكلف بدراسة المقترحات التى تم استعراضها لوضع سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا، خلال الفترة القادمة وخاصة فى حالة تزايد معدلات الإصابة بها.

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